Clima: Coldiretti, sconvolge natura, dimezzata produzione miele nazionale (2)

- Il 2023 si classifica fino ad ora in Italia al secondo posto tra gli anni più caldi dal 1800 con una temperatura superiore di 1,05 gradi la media storica da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1800, secondo l'analisi della Coldiretti sui dati Isac Cnr nel primi dieci mesi nel sottolineare che però l'anomalia climatica è stata accompagnata da una media di quasi dieci eventi estremi al giorno per il maltempo lungo la Penisola, tra grandinate, trombe d'aria, bombe d'acqua, ondate di calore e tempeste di vento che hanno provocato vittime e danni secondo l'analisi della Coldiretti sulla base dei dati dell'European Severe Weather Database (Eswd). A questa situazione – sottolinea Coldiretti - in Sicilia e in Calabria si sono aggiunti gli incendi che hanno distrutto o spopolato diversi alveari, come è successo con l'alluvione in Romagna. Ma oltre al clima – sottolinea Coldiretti – i "pastori delle api" hanno dovuto fare fronte anche all'esplosione dei costi: dai vasetti di vetro alle etichette, dai cartoni al gasolio, fino alla necessità di nutrire le famiglie di api per salvarle dalla morte per fame a causa del crollo della produzione di miele e di polline. Il ruolo delle api peraltro va ben oltre la produzione di miele con tre colture alimentari su quattro (75 per cento) dipendono in una certa misura per resa e qualità dall'impollinazione dalle api, tra cui le mele, le pere, le fragole, le ciliegie, i cocomeri ed i meloni. In media una singola ape – precisa la Coldiretti – visita in genere circa 7.000 fiori al giorno e ci vogliono quattro milioni di esplorazioni floreali per produrre un chilogrammo di miele. (segue) (Com)