Finanza: Moody’s (Fd’I), giudizio Moody’s ennesima batosta per sinistra

- Gioco, partita e incontro. “Eccola l'ennesima batosta per la sinistra che, tutta schierata, ha tifato inutilmente contro l'Italia pur di non ammettere la concretezza del governo Meloni. Un'affidabilità che, dopo Standard and Poor's e Fitch, viene riconosciuta anche dall'agenzia di rating Moody's”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. “Tutti giudizi positivi che si traducono in brutti colpi per Conte, Schlein e compagni. L'innalzamento dell'outlook da 'negativo' a 'stabile' e la conferma del rating dell'Italia 'Baa3' sono un ottimo segnale e rappresentano il riconoscimento del lavoro del governo Meloni che, compatto, investe su lavoro e crescita economica. È tramontata per fortuna l'epoca degli sperperi inutili della sinistra tassa e spendi, quella dei monopattini, dei banchi a rotelle e del superbonus. Chi voleva affossare la Nazione è condannato ad assistere da spettatore alla rinascita dell'Italia", aggiunge. (Rin)