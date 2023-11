Mobilità: Masi (Fd'I Roma), su ciclabili nulla di fatto, Pd segue orme M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle politiche relative alla ciclabilità il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri "copia la Raggi, senza imparare dagli errori commessi". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina di Fratelli d'Italia, Mariacristina Masi. "Ci troviamo ancora a cercare di risolvere i problemi creati da alcuni progetti di piste ciclabili totalmente improvvisati, che non hanno tenuto conto della viabilità di zona, come via Gregorio VII, via della Pineta Sacchetti (che ha addirittura messo in difficoltà il transito di ambulanze che si recavano verso l'ospedale Gemelli), via Taranto e altre di cui ancora oggi ci troviamo a discutere nelle varie commissioni consiliari, ma sulle quali è difficile intervenire a causa degli ingenti investimenti effettuati per realizzarle", spiega. "Siamo adesso nella paradossale situazione - prosegue Masi - in cui l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè annuncia la creazione di altre piste proprio mentre il Comune è costretto a chiudere alcune esistenti per motivi di sicurezza". (segue) (Com)