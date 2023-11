Napoli: Guardia finanza, arrestate tre persone per reati in materia di accise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli, all’esito di attività d’indagine coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone gli arresti domiciliari nei confronti di tre indagati e il sequestro di valori per 1,2 milioni di euro, nonché di un deposito commerciale di carburanti e di sei autocisterne, in quanto strumentali alla commissione dei reati. Le indagini del gruppo di Nola – riferisce una nota – sono state avviate a seguito del sequestro su strada di un’autobotte che trasportava gasolio per autotrazione in quantitativo di gran lunga superiore a quello indicato nei documenti di accompagnamento. I conseguenti accertamenti hanno cristallizzato successivamente un meccanismo fraudolento mediante il quale avveniva l’immissione in consumo di carburanti di illecita provenienza in evasione delle accise. In particolare, le Fiamme Gialle nolane hanno ricostruito numerosi episodi avvenuti ad opera di un deposito commerciale sito nel comune di Acerra (NA) che si è avvalso di una ditta di trasporto compiacente, con sede in Cercola (NA). Il carburante di illecita provenienza, una volta uscito dal deposito senza la copertura dei documenti prevista dalla normativa sulle accise, veniva scaricato mediante autobotti della ditta preventivamente individuate. (segue) (Com)