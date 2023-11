Roma: Bonafoni (Pd), solidarietà a Cgil per atto vandalico sede Lavinio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera del Pd del Lazio, Marta Bonafoni, in una nota esprime solidarietà ai lavoratori della Flai Cgil di Lavinio, ad Anzio, per l'atto vandalico che ha interessato la sede del sindacato. "Sono vicina ai lavoratori e alle lavoratrici della Flai Cgil di Lavinio la cui sede ieri è stata oggetto di atti vandalici, proprio nelle ore in cui il sindacato era impegnato nei preparativi della manifestazione in piazza del Popolo a Roma. L'aggressione - spiega - è un fatto preoccupante, in un territorio che attraversa un momento di certo non semplice, dopo lo scioglimento del Comune per i condizionamenti della criminalità organizzata nell'attività amministrativa. Il sindacato a Lavinio è stato in questi anni un punto di riferimento importante non solo per la tutela e la difesa dei diritti di lavoratori e lavoratrici. In un territorio difficile - aggiunge -, la Cgil ha dato ospitalità a iniziative ed eventi di carattere culturale e sociale, divenendo un presidio fondamentale per le realtà cittadine e nella costruzione di una cultura della legalità e del sostegno alle fragilità del territorio".(Com)