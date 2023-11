Asia-Pacifico: concluso vertice Apec, impegno a riformare Organizzazione mondiale del commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice per la Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) di San Francisco si è concluso con un impegno a riformare l’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e migliorare l’integrazione economica nella regione. Nella dichiarazione congiunta finale, in cui non viene fatta menzione della situazione in Ucraina e Medio Oriente, si legge che “per garantire il ruolo vitale dell’Omc” occorre una “riforma necessaria per migliorare tutte le sue funzioni, in modo che i Paesi membri possano affrontare le sfide commerciali globali esistenti ed emergenti”. I Paesi partecipanti si impegnano inoltre a “promuovere ulteriormente l’integrazione economica nella regione, anche attraverso il lavoro sull’Area di libero scambio dell’Asia-Pacifico (Als)”. Nella dichiarazione non si fa menzione del conflitto in Ucraina e della guerra tra Israele e Hamas, su cui sono emerse divisioni tra i Paesi partecipanti. Tra i 21 Paesi membri dell’Apec ci sono la Cina, la Russia e Paesi a maggioranza musulmana, come Indonesia e Malesia. (Was)