Roma: Droghei (Pd), solidarietà a Cgil per atto vandalico sede Lavinio, gesto vigliacco

- La consigliera del Pd del Lazio, Emanuela Droghei, in una nota esprime solidarietà alla Flai-Cgil per l'aggressione vandalica subita nella sede di Lavinio. "Il bilancio dei danni dopo questo atto è pesante: mobili rotti e computer distrutti. Un gesto vigliacco - spiega - con il quale si è voluto colpire un luogo che tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e che da tempo era diventato punto di riferimento per tutto il territorio. Ma non saranno queste intimidazioni a fermare il loro prezioso lavoro, ne sono certa. In un momento storico in cui la destra prova a comprimere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori - aggiunge - dobbiamo essere ancora più attenti a tutelare tutti i loro spazi di confronto e di lavoro. Mi auguro che le autorità possano individuare e punire i responsabili di questo atto al più presto". (Com)