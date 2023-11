Expo 2030: Valentini in Svezia e Norvegia, “massimo impegno per candidatura Roma”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una doppia missione in Svezia e Norvegia per dare un'ultima "spinta" alla candidatura di Roma per l'Expo 2030 in vista dell'assegnazione che arriverà a fine novembre. Dopo la visita di giovedì a Stoccolma, il vice ministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, è stato a Oslo dove ha incontrato la sottosegretaria al Commercio e all'Industria Anne Marit Bjornflaten, la sottosegretaria agli Esteri Maria Varteressian, il direttore per l'Export e gli Investimenti in Norvegia Per Niederbach e la direttrice per il Turismo e Incarichi Speciali (incluso Expo) Elisabeth Svanholm Meyer. "In questi ultimi giorni - sottolinea Valentini - stiamo facendo il massimo per ribadire ai nostri partner gli elementi positivi della candidatura di Roma. Nella visione italiana l'Expo non è un evento fine a se stesso, ma è un progetto sostenibile che guarda al futuro: non una vetrina, ma un'occasione per consolidare alleanze economiche internazionali che portino all'adozione di nuove soluzioni tecnologiche per rispondere alle grandi sfide comuni, quella ambientale ed energetica in primis. Per questo roma Expo 2030 guarda già al dopo, alla realizzazione di un tecnopolo a cui le nazioni potranno partecipare sfruttando il proprio padiglione". (segue) (Rin)