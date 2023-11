Expo 2030: Valentini in Svezia e Norvegia, “massimo impegno per candidatura Roma” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le economie italiana e norvegese sono strettamente legate: la Norvegia è diventata il primo fornitore di gas dell'Ue, tra Roma e Oslo nel 2022 c'è stato un interscambio di oltre 8 miliardi con più di 2 miliardi di export italiano. Dall'altro lato la Norvegia, che ha un fondo sovrano da 1300 miliardi di euro, sta effettuando cospicui investimenti nel campo delle energie rinnovabili e nel green shipping, su cui è possibile instaurare importanti collaborazioni. "A Oslo - sottolinea Valentini - ho anche riscontrato grande interesse per il nostro Made in Italy e per il disegno di legge in discussione in Parlamento. Sono interessati a sviluppare il Made in Norway e ho illustrato la filosofia e gli elementi portanti del provvedimento, a partire dall'importanza del 'come è fatto' e non del 'dove è fatto'". (Rin)