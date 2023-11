Roma: Sant'Egidio, domenica giornata mondiale poveri, appuntamenti di solidarietà in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono numerosi gli appuntamenti di solidarietà organizzati dalla comunità di Sant'Egidio, a Roma, in occasione della settima giornata mondiale dei poveri. "In un tempo segnato dalla crescita della povertà, per il carovita e le conseguenze delle troppe guerre in corso - si legge in una nota della comunità di Sant'Egidio -, domenica la comunità celebra in tutto il mondo la settima giornata mondiale dei poveri, voluta da Papa Francesco, che quest'anno ha come titolo 'Non distogliere lo sguardo dal povero'. A Roma la comunità parteciperà alla celebrazione a San Pietro e al pranzo nell'aula Paolo VI insieme a un gruppo di senza fissa dimora, persone con disabilità e rifugiati, di cui è amica tutto l’anno e che ha aiutato a trovare casa per guardare con speranza al futuro. Numerosi gli appuntamenti di solidarietà in diversi quartieri, e nella mensa di via Dandolo - aggiunge -, dove un gruppo di persone provenienti da diversi Paesi realizzerà un pranzo, così come in altre città italiane e in tutti i Paesi in cui è presente Sant’Egidio: in Europa come in Africa, Asia e America Latina, con anziani, bambini di strada e delle scuole della pace, rifugiati, detenuti. Ovunque sarà l'occasione per lanciare un messaggio di speranza che invita tutti a ripartire dalla solidarietà", conclude.(Com)