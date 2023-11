Roma: al via intervento straordinario di decoro urbano e sicurezza su tangenziale est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera a partire dalle 22 è in programma un intervento straordinario di decoro urbano e sicurezza stradale sulla tangenziale est di Roma nel tratto di circa sei chilometri compreso tra via Nola e via Salaria. Per permettere lo svolgimento delle operazioni e ridurre i disagi dei cittadini è prevista la chiusura alla circolazione dalle ore 22 fino alle 6 di domenica. Lo comunica in una nota il Comune di Roma. L'intervento congiunto, coordinato dal dipartimento Tutela ambientale, vedrà impegnate le squadre e i tecnici del servizio giardini, dell'Ama, del dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana (Csimu), di Areti (Gruppo Acea), dell'Ufficio speciale decoro urbano e della polizia locale di Roma Capitale. (Com)