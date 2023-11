Medio Oriente: esercito Israele smentisce la richiesta di evacuazione dell'ospedale Al Shifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) "non hanno mai chiesto di evacuare pazienti o équipe mediche" dall'ospedale palestinese Al Shifa, nel nord della Striscia di Gaza, e ha annunciato che lavorerà per coordinare le richieste di evacuazioni di pazienti. Lo riferiscono le Idf su X (ex Twitter), smentendo quanto annunciato in precedenza dall'emittente qatariota "Al Jazeera", secondo cui i militari israeliani avrebbero dato un'ora di tempo per far evacuare il presidio sanitario. "I rimarranno in ospedale a beneficio dei pazienti che non vogliono o non possono evacuare", hanno aggiunto le Idf, che nella notte hanno fornito cibo, acqua e aiuti umanitari all'ospedale. "Questa mattina le Idf hanno risposto alla richiesta del direttore dell'ospedale di Shifa per consentire ai cittadini di Gaza che si erano rifugiati nell'ospedale e che desiderano evacuare dall'ospedale di Shifa verso il valico umanitario nella Striscia di Gaza attraverso un corridoio sicuro", aggiungono le Idf. (Res)