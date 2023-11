Ue: Confagricoltura su aiuti di Stato, vistosa diversità di intervento tra Stati membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per reagire ai pesanti contraccolpi economici della pandemia e dell'aggressione russa in Ucraina, è stata decisa, a Bruxelles, la sospensione della "governance" sui conti pubblici – il tanto discusso Patto di stabilità e crescita – e l'allentamento delle regole relative alla concessione degli aiuti di Stato. Era indispensabile fare il massimo sforzo per salvaguardare le attività produttive, l'occupazione, la coesione sociale. La reazione degli Stati membri alla flessibilità – evidenzia Confagricoltura nella sua nota settimanale - è stata fortemente differenziata per la diversa capacità di spesa. Dai dati diffusi lo scorso febbraio dalla Commissione europea, risulta che su un totale di 672 miliardi di euro di aiuti pubblici fino ad allora notificati, il 53 per cento è stato erogato in Germania e il 24 per cento in Francia. L'Italia si è fermata al 7,65 per cento. Anche tenendo conto dei divari in termini di prodotto interno lordo, Germania e Francia sono i due Stati membri che hanno fatto un più ampio ricorso ai sostegni pubblici. Dall'inizio del 2024, il Patto di stabilità e crescita dovrebbe tornare in vigore, sia pure con modalità aggiornate in materia di riduzione del disavanzo e del debito pubblici. I negoziati sono ancora in corso. Intanto, però, per quanto riguarda gli aiuti di Stato, continuano ad essere annunciati nuovi interventi. (segue) (Com)