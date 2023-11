Ue: Confagricoltura su aiuti di Stato, vistosa diversità di intervento tra Stati membri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sostegno della competitività del sistema industriale, il governo tedesco ha deciso di bloccare il prezzo dell'energia elettrica dall'inizio dell'anno prossimo fino al 2028. Il costo a carico del bilancio pubblico è di 12 miliardi di euro l'anno. In Francia il ministro dell'Economia ha reso noto che eventuali aumenti del prezzo dell'energia elettrica saranno limitati a non più del 10 per cento fino al 2025. A seguire, scatterà un meccanismo che consentirà di fissare i prezzi per dodici anni a circa 70 euro a megawattora (MWh), indipendentemente dall'evoluzione delle quotazioni sui mercati internazionali. Nuovi aiuti pubblici - ricorda Confagricoltura - sono stati annunciati anche per il settore agricolo. Per la crisi del comparto vitivinicolo (tra distillazione di crisi per smaltire le giacenze, espianti agevolati nell'area del "Bordeaux" e sostegno alle imprese per l'accesso al credito) il governo di Parigi ha varato un intervento pubblico nell'ordine di 260 milioni di euro. Inoltre, è stato costituito un fondo di garanzia sui prestiti concessi dagli istituiti di credito per l'insediamento di giovani agricoltori e per facilitare la transizione ecologica ed energetica delle imprese agricole. Il fondo ha una dotazione di due miliardi di euro, di cui 400 milioni destinati in modo specifico agli allevamenti. In Spagna, secondo i dati diffusi dal ministero dell'Agricoltura, gli agricoltori hanno incassato circa 1,4 miliardi di euro sotto forma di aiuti diretti, come compensazione per l'aumento dei costi innescato dal conflitto in Ucraina. In Polonia i trasferimenti pubblici ai produttori agricoli hanno superato lo scorso settembre i due miliardi di euro. Vanno ripristinati i limiti alla concessione degli interventi pubblici degli Stati membri. Un ricorso eccessivo e prolungato agli aiuti di Stato porta direttamente alla frammentazione del mercato unico che ha finora garantito una solida base per il rafforzamento della "casa comune europea". (Com)