Usa: giudice, Trump può partecipare alle primarie repubblicane in Colorado

- Un tribunale in Colorado ha stabilito che l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrà partecipare alle primarie repubblicane nello Stato, in vista delle elezioni del 2024. La sentenza della giudice Sarah Wallace è la terza in favore di Trump, dopo quelle emesse in cause analoghe avviate anche in Minnesota e in Michigan. In Colorado, la no profit Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew) ha fatto causa invocando il 14mo emendamento della Costituzione, in base al quale una persona che ha partecipato ad insurrezioni o rivolte non può ricoprire incarichi pubblici. (Was)