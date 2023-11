Business news: ProSiebenSat1 probabilmente non raggiungerà gli obiettivi 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo televisivo tedesco ProSiebenSat1 ha comunicato che, a causa dell’indebolimento dell’attività nel settore pubblicitario, probabilmente non raggiungerà gli obiettivi di fatturato previsti per il 2023. Per l'intero anno, i ricavi dovrebbero essere leggermente al di sotto della fascia stimata tra 3,95 e 4,25 miliardi di euro. L’utile operativo dovrebbe collocarsi nella parte inferiore dell'intervallo previsto di circa 600 milioni di euro (più/meno 50 milioni di euro). Intanto, nel terzo trimestre del 2023, ProSiebenSat1 ha visto il risultato aumentare dell’1,7 per cento a 110 milioni di euro. Secondo il direttore finanziario dell’azienda, Martin Mildner, è stato il primo incremento su base annua dal 2021. Tuttavia, tra luglio e settembre scorso, il fatturato è diminuito di circa il 3 per cento a 888 milioni di euro. Per il quarto trimestre, ProSiebenSat1 si aspetta un lieve aumento delle vendite e degli utili. Nei primi nove mesi del 2023, la società ha subito una contrazione del fatturato dell’11 per cento, mentre l’utile rettificato è diminuito di oltre il 35 per cento a 243 milioni di euro. (Geb)