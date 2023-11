Business news: Iliad, nei primi nove mesi 2023 ricavi a 6,79 miliardi di euro (+10,1 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell'anno il gruppo francese di telecomunicazioni Iliad ha registrato ricavi in aumento del 10,1 per cento, a 6,79 miliardi di euro. È quanto di legge in un comunicato diffuso dalla società. Il flusso di cassa operativo è aumentato del 9,6 per cento, a 903 milioni di euro. Nello stesso periodo, i ricavi di Iliad in Italia sono aumentati del 2,5 per cento, a 764 milioni di euro. Nel terzo trimestre il gruppo contava 10,6 milioni di abbonati in Italia, 382 mila in più rispetto al trimestre successivo. (Frp)