Business news: Safran firma con Emirates contratti da 1,2 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Safran ha annunciato la firma di contratti con la compagnia aerea Emirates da 1,12 miliardi di euro per la fornitura di una serie di componenti. In un comunicato, il gruppo francese specializzato nel settore dell'aeronautica, dello spazio e della difesa, spiega che l'accordo prevede la fornitura di sedili di alta gamma per gli aerei A350, 77x-9 e B777-300, insieme a d equipaggiamenti per la cabina, sistemi di atterraggio e servizi di manutenzione. I contratti sono stati firmati nell'ambito del Salone Dubai Airshow 2023. (Frp)