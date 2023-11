Business news: Serbia, nel 2023 maggioranza dei visitatori proviene dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno la Serbia è stata visitata in maggioranza da turisti provenienti dalla Russia, che si recano soprattutto nelle località termali e montane del Paese balcanico. Lo ha dichiarato la direttrice dell'Organizzazione turistica del Paese balcanico (Tos) Marija Labovic. "Al secondo posto ci sono turisti provenienti dalla Turchia, poi dalla Bosnia Erzegovina, dalla Germania, dalla Romania e dalla Cina", ha aggiunto Labovic, ripresa dall'agenzia di stampa "Fonet". Tra le destinazioni preferite, Belgrado e Novi Sad. Labovic ha quindi sottolineato che il 2023 sarà "un nuovo anno record" per il turismo serbo dato che nei primi nove mesi "sono stati registrati più di 3,2 milioni di arrivi di turisti, di cui oltre il 50 per cento di ospiti stranieri", il che corrisponde ad "un aumento del 24 per cento rispetto all'anno scorso". "Da gennaio alla fine di settembre sono stati realizzati più di 9,7 milioni di pernottamenti", ha ancora rilevato Labovic, indicando che si tratta di "un aumento del 9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso". (Seb)