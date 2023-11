Business news: Francia, Eiffage realizzerà lavori per reattori Epr 2 a Penly

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eiffage, gruppo francese attivo nel settore dell'edilizia, ha firmato un contratto con l'azienda energetica Edf che prevede la realizzazione dei lavori di genio civile dei reattori nucleari Epr2 nella centrale di Penly. È quanto si legge in un comunicato diffuso da Eiffage, dove si spiega che il contratto ha un valore di 4 miliardi di dollari. Il progetto prevede 69 opere in tutto che mobiliteranno 4mila persone. Edf prevede di lanciare i lavori per metà 2024, ma prima dovrà ottenere il via libera delle autorità. (Frp)