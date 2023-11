Business news: Serbia e Nord Macedonia firmano memorandum per ferrovia alta velocità Nis-Skopje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato a Belgrado il memorandum sulla costruzione della ferrovia ad alta velocità dalla città di Nis in Serbia alla capitale macedone Skopje. La firma è stata posta dal ministro dei Trasporti e delle infrastrutture serbo Goran Vesic e l'omologo Blagoj Bocvarski alla presenza dei primi ministri dei due Paesi, Ana Brnabic e Dimitar Kovacevski, secondo quanto riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts". Brnabic ha affermato che il memorandum firmato, così come la Fiera del vino "Wine Vision Open Balkans" inaugurata ieri, "contribuiscono al miglioramento delle relazioni tra i nostri Paesi amici". Come annunciato ieri da Vesic, in Serbia è in corso la progettazione del tratto Nis-Presevo, lungo 135 chilometri, mentre i partner macedoni stanno progettando i 50 chilometri che dal confine serbo-macedone arrivano fino a Skopje. I due Paesi per i lavori chiederanno congiuntamente dei fondi all'Unione europea. (Seb)