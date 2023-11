Business news: Francia, terzo trimestre del 2023 disoccupazione aumentata al 7,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2023 in Francia il tasso di disoccupazione è aumentato, attestandosi al 7,4 per cento, rispetto al 7,2 per cento dei tre mesi precedenti. Lo ha annunciato l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). "Ci si poteva aspettare un simile aumento tenuto conto del rallentamento dell'economia mondiale", ha detto il ministro del Lavoro Olivier Dussopt in un messaggio inviato ai media. (Frp)