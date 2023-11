Sardegna: Coldiretti, Isola regione virtuosa su utilizzo fitofarmaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sana alimentazione, ancor meglio se basata su prodotti a chilometro zero e derivante da filiere controllate e certificate, sono tra i migliori elisir contro le malattie tumorali. Il tutto funziona con maggiore efficacia, se associato a una costante attività fisica. Sono questi alcuni dei messaggi emersi dall’incontro organizzato all'Auditorium della Base Aerea di Decimomannu, dal Comando Militare di Decimomannu all'interno del progetto di raccolta fondi "Un Dono dal cielo per Airc”. Partner dell’appuntamento insieme ad Airc è stata Coldiretti Cagliari. All’appuntamento, Coldiretti ha partecipato con il suo direttore, Luca Saba, che ha portato importanti messaggi legati al consumo dei prodotti dell’agroalimentare sardo e al loro alto valore nutrizionale oltre che di difesa dalle malattie, in primis proprio i tumori. La conferenza intitolata “Traguardi della scienza nella cura del cancro e la prevenzione attraverso l’alimentazione”, ha permesso di tracciare un quadro sulle buone pratiche verso la difesa dalle malattie partendo dal cibo e dalla ricerca scientifica. (segue) (Rsc)