Sardegna: Coldiretti, Isola regione virtuosa su utilizzo fitofarmaci (2)

- “L’Italia e la Sardegna sono al secondo posto in Europa sull’utilizzo dei fitofarmaci grazie ai livelli minimi di utilizzo e questo è un valore che troppo spesso non è visibile ai consumatori - ha ricordato il direttore dell’associazione - ogni giorno ci scontriamo con fattori che frenano l’espansione di produzioni sempre più sostenibili, a cominciare da un mercato che spinge sulle colture intensive e su prezzi più bassi. In questo scenario, però, Sardegna e Italia, con regole stringenti sul fronte dei fitofarmaci, sono diventate modelli di salubrità nelle loro produzioni, in particolare per quanto riguarda i comparti ortivo e frutticolo”. Anche per questo, continua Saba "è fondamentale che sia ben evidente l’origine dei prodotti perchè il mercato, oggi, non segna le differenze tra metodi di produzione e norme sotto cui sono stati coltivati o lavorati - sostiene - quindi, non riporta lo sforzo dei produttori sardi che lavorano in modo compatibile con ambiente e salubrità. Stiamo facendo una lotta per l’introduzione su una vasta scala dell’integrato e del biologico nonostante le regole del mercato mondiale rallentino questi processi - conclude - stiamo tracciando una traiettoria di agricoltura moderna che non subisce le regole ma che trasmette il valore del Made in Italy nel mondo attraverso il buon cibo”. (segue) (Rsc)