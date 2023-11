Sardegna: Coldiretti, Isola regione virtuosa su utilizzo fitofarmaci (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partendo dal tema centrale sulla lotta ai tumori, l’appuntamento ha messo a confronto importanti relatori sul tema della prevenzione come migliore arma per ridurre il rischio di cancro, un fattore alla portata di chiunque ogni giorno. Dall’incontro è emerso che esistono diversi modi rendere la prevenzione un’abitudine a partire dal non fumare, o smettere al più presto; da seguire un'alimentazione varia ed equilibrata; praticare sport e, non ultimo, sottoporsi periodicamente ai controlli medici. Alla serata moderata dal colonnello Federico Pellegrini (Comandante RSSTA), hanno partecipato anche l’avvocato Pietro Biggio (presidente del comitato Sardegna Airc); Amedeo Columbano, (professore di Patologia generale e membro di indirizzo ella Fondazione Airc) e Riccardo Di Deo (comunicatore scientifico Airc). (Rsc)