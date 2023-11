Finanza: Fazzolari, Moody’s promuove l’Italia, pessimo periodo per chi tifa contro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche Moody’s promuove l’Italia, come avevano già fatto in precedenza le altre tre agenzie di rating. Premiate la serietà del governo Meloni e l’attenta gestione dei conti pubblici fatta dal ministro dell'Economia Giorgetti". Lo dichiara Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario per l’Attuazione del programma di governo. "L’immagine dell’Italia torna vincente e credibile dopo i disastri dei governi Pd - M5s. Pessimo periodo per chi tifa contro l’Italia". (Rin)