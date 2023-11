Medio Oriente: Netanyahu, Israele avrà responsabilità di Gaza dopo la guerra, poi governo civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La responsabilità della sicurezza sul piano militare nella Striscia di Gaza, al termine della guerra, dovrà rimanere ad Israele, almeno per il prossimo futuro. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in una intervista con l’emittente statunitense “Npr”. Una volta che il movimento islamista palestinese di Hamas “sarà sconfitto”, ha spiegato, bisognerà fare in modo che “il terrorismo non possa fare più ritorno: e al momento siamo gli unici in grado di garantire questa premessa”. Il premier ha riconosciuto la necessità di un “governo civile” nella Striscia di Gaza, senza entrare però nei dettagli in merito a chi dovrà gestire la governance della regione. “Non so chi dovrà occuparsene, ma posso dire con certezza che una simile responsabilità non può essere lasciata a chi sostiene i terroristi”, ha affermato. Netanyahu ha paragonato la situazione nella Striscia all’occupazione della Germania nazista e del Giappone da parte degli alleati, al termine della Seconda guerra mondiale, avvenuta a “fini amministrativi e riabilitativi”. Il premier ha quindi invocato un “cambiamento culturale” simile a quello avvenuto nei due Paesi dopo il secondo conflitto mondiale. Il nuovo governo di Gaza, ha aggiunto, dovrà impegnarsi a combattere il terrorismo, e non a finanziarlo. (Was)