- Lo Serbia è diventata proprietario al 100 per cento della compagnia aerea di bandiera Air Serbia. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze, Sinisa Mali, secondo cui lo Stato ha rilevato la quota restante (16,42 per cento) della compagnia partner Etihad Airways. Air Serbia è stata creata nel 2013, quando Etihad Airways ha rilevato il 49 per cento delle azioni dell'ex Jat Airways. (Seb)