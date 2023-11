Business news: Russia, a ottobre produzione petrolio aumenta di 30 mila barili al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio della Russia lo ottobre scorso è aumentata di 30 mila barili al giorno rispetto a settembre e ammontava a 9,53 milioni di barili al giorno. E' quanto emerge da un rapporto dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie). Si specifica che il livello di produzione di petrolio era di 9,5 milioni a settembre e 9,47 milioni di barili al giorno in agosto del 2023. Inoltre, nello stesso periodo preso in esame la Russia ha ridotto le esportazioni di petrolio in ottobre di 70 mila barili al giorno, arrivando a 7,5 milioni di barili al giorno. I ricavi delle esportazioni stimati sono diminuiti di 25 milioni di dollari, attestandosi a 18,34 miliardi di dollari. "I prezzi del greggio e dei prodotti russi, a parte la benzina e il gasolio, erano al di sopra del tetto dei prezzi del G7", si legge nel rapporto. (Rum)