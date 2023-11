Business news: Svezia, assegnati a spagnola Ohla lavori ampliamento metropolitana Stoccolma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Ohla si è aggiudicata un contratto per l'ampliamento della rete metropolitana di Stoccolma, in Svezia, per circa 90 milioni di euro. Secondo quanto riferito dalla società, i lavoratori prevedono la progettazione e la realizzazione di sette nuove stazioni, oltre a lavori su strutture in acciaio e calcestruzzo, pareti leggere, porte e sezioni in vetro, ascensori, scale mobili. Si tratta del quarto contratto ottenuto da Ohla nella regione di Stoccolma per quasi 330 milioni di euro. (Spm)