Business news: Spagna, Acs costruirà un data center a Madrid da 50 MW

- L'azienda spagnola Acs ha concordato, attraverso la sua controllata Iridium, con la società Arcano l'acquisto di un terreno ad Alcala de Henares a Madrid per la costruzione di un data center con 67 ettari di terreno e 50 megawatt (MW) di fornitura energetica garantita. Come riferisce il quotidiano "El Economista", si tratta del primo data center che Acs costruirà e gestirà in Spagna, dopo aver acquisito una vasta esperienza in questo mercato in molti dei Paesi in cui opera, come gli Stati Uniti, la Germania, l'Australia, le Filippine e l'Indonesia. L'azienda ha dichiarato che il progetto sarà sviluppato nei prossimi cinque anni e il centro dovrebbe entrare in funzione nel 2025. L'obiettivo è di consolidare la posizione del gruppo nelle infrastrutture digitali, riconoscendo "il potenziale del mercato spagnolo". (Spm)