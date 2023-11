Business news: Spagna, a ottobre inflazione in aumento dello 0,3 per cento su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre l'inflazione in Spagna è aumentata dello 0,3 per cento rispetto al mese precedente e ha mantenuto invariato il tasso di crescita su base annua al 3,5 per cento. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica. L'inflazione di fondo (esclusi gli alimenti non lavorati e i prodotti energetici) è scesa di sei decimi di punto percentuale a ottobre, attestandosi al 5,2 per cento. Il ministero dell'Economia ha sottolineato in un comunicato che l'inflazione generale è rimasta stabile nel mese di ottobre "grazie alla migliore performance dei prodotti alimentari e al calo dei carburanti" e che le misure di politica economica adottate dal governo hanno permesso alla Spagna di mantenere nell'ultimo anno uno dei tassi di inflazione più bassi e di crescita economica più elevati dell'area dell'euro". (Spm)