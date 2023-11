Business news: Acciona annuncia costruzione impianto di riciclaggio di pale eoliche in Navarra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acciona Energia e RenerCycle hanno annunciato la costruzione di Waste2Fiber, un impianto di riciclaggio di pale eoliche a Lumbier nella regione spagnola della Navarra che sarà operativo nel 2025 e darà lavoro a più di 100 persone. L'impianto, che ha ricevuto un finanziamento di 5,3 milioni di euro nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) spagnolo, oltre al sostegno della giunta regionale navarra, sarà il primo in Spagna a utilizzare una tecnologia pionieristica di trattamento termico per riciclare i materiali compositi presenti nelle pale delle turbine eoliche. Questa tecnologia, basata sull'uso di condizioni di temperatura e atmosfera moderate e controllate, consentirà di preservare le proprietà delle fibre di rinforzo, di riutilizzare le frazioni organiche e di trasformare i materiali compositi in materie prime secondarie ad alto valore aggiunto, che potranno essere utilizzate in nuovi processi produttivi. (Spm)