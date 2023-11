Medio Oriente: forze Israele attaccano centro operativo di Hezbollah in Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I caccia e gli elicotteri Apache delle Forze di difesa israeliane (Idf) hanno preso di mira oggi le infrastrutture, un centro di controllo operativo e le postazioni militari del movimento sciita filoiraniano Hezbollah in Libano, in risposta ai lanci verso il territorio israeliano. “Gli obiettivi includevano infrastrutture terroristiche, siti, centri di comando operativo e postazioni militari in cui hanno operato i terroristi di Hezbollah , hanno riferito del Idf via Twitter. In precedenza, almeno tre israeliani sono rimasti feriti in seguito al lancio di un razzo anticarro dal sud del Libano. Da parte sua, Hezbollah ha rivendicato la responsabilità di oltre dieci attacchi verso il nord di Israele nella sola giornata di oggi. Finora almeno 76 combattenti del "Partito di Dio" guidato da Hassan Nasrallah sono morti nei combattimenti contro le Idf lungo la Linea blu, il confine de facto tra Libano e Israele. (Res)