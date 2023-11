Uruguay: il tasso di sconto scende al 9,25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dell'Uruguay (Bcu) ha ridotto il tasso di interesse di 25 punti base, portandolo al 9,25 per cento e "mantenendo la fase di contrazione della politica monetaria". Lo riferisce un comunicato della stessa Bcu. "Nel mese di ottobre l'inflazione si è attestata al 4,3 per cento. Questa cifra rappresenta meno della metà dell'inflazione registrata nello stesso mese dell'anno scorso. Dall'altra parte, l'inflazione core è salita dal 3,30 per cento (a settembre) al 3,63 per cento", spiega l’istituto emittente uruguaiano.(Abu)