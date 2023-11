Usa: assalto al Congresso, Camera pubblicherà 40 mila ore di filmati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti pubblicherà tutti i filmati ripresi dalle telecamere di sicurezza di Capitol Hill durante l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, con la sola eccezione dei contenuti associati ad “informazioni sensibili”. Lo ha annunciato il presidente della Camera, il repubblicano Mike Johnson, nel tentativo di accontentare i conservatori all’interno del suo partito che da tempo premono per la diffusione dei filmati al pubblico. In una nota, Johnson ha spiegato che saranno pubblicate più di 40 mila ore di registrazioni video. “Dopo essermi candidato alla presidenza, ho promesso che avrei pubblicato i filmati ripresi dalle telecamere di sicurezza durante il 6 gennaio 2021: la verità e la trasparenza sono essenziali”, ha detto. (Was)