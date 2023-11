© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse persone sono morte a seguito di una sparatoria avvenuta in un ospedale psichiatrico a Concord, in New Hampshire. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, le autorità locali hanno detto che il responsabile è morto, e che la situazione è ora sotto controllo. La polizia si trova sul posto, per effettuare le dovute rilevazioni all’interno della struttura. (Was)