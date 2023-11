Usa-Messico: Biden vede Obrador, impegno alla lotta al fentanyl e sulla crisi dei migranti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro del colloquio anche il tema della gestione dei flussi migratori nell’emisfero occidentale. Biden ha ringraziato Obrador per aver mantenuto gli impegni presi su questo fronte, rimpatriando gli individui che non hanno diritto a rimanere legalmente nei due Paesi. “Si tratta di una misura cruciale per scongiurare i flussi migratori irregolari al confine tra i nostri Paesi”, prosegue la nota della Casa Bianca, in cui viene ribadita anche la necessità di gestire la crisi dei migranti “in maniera umana” e “lavorare insieme alla luce della condotta di Paesi come il Nicaragua e altre organizzazioni private, che facilitato l’immigrazione irregolare a fini di profitto”. Entrambi hanno acconsentito a lavorare allo sviluppo di “vie legali” per favorire l’immigrazione regolare. (Was)