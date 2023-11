Russia-CinaBusiness news: Lukoil e Cc7 costruiranno impianto per estrarre gas nella regione di Stavropol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera russa Lukoil e la società cinese China National Chemical Engineering and Construction Corporation Seven (Cc7) hanno stipulato un accordo su un progetto congiunto nella regione russa di Stavropol. Lo ha reso noto l'ufficio stampa di Lukoil. "Lukoil e (...) Cc7 hanno concluso un accordo di cooperazione per la creazione di un impianto di estrazione e produzione di gas combustibile naturale nella città di Budennovsk, nel territorio di Stavropol", si legge nel relativo comunicato stampa. (Rum)