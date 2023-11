Business news: prevista espansione dei parchi solari industriali nel sud dell'Inghilterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terreni agricoli equivalenti alla superficie di 40 mila campi da calcio potrebbero essere trasformati in parchi solari industriali in tutto il sud dell'Inghilterra, secondo i piani dell'ente di vigilanza britannico sull'energia Ofgem per incrementare la produzione di elettricità verde vicino a Londra. La produzione totale di elettricità generata equivarrebbe all'incirca a quella di 13 centrali nucleari. Ofgem, come riporta il quotidiano "The Telegraph", afferma che tale mossa potrebbe contribuire a ridurre le bollette dei consumatori di 51 miliardi di sterline (58,4 miliardi di euro) in 15 anni. Le proposte fanno parte dei piani più ampi della società per una "tariffazione locale" in base alla quale il prezzo all'ingrosso dell'elettricità, che attualmente è lo stesso in tutto il Regno Unito, varierebbe invece da regione a regione. (Rel)