Business news: Renault lancia Legend, macchina elettrica a meno di 20 mila euro

- La casa automobilistica francese Renault ha annunciato il lancio di Legend, una nuova vettura elettrica che avrà un costo inferiore a 20 mila euro. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal costruttore francese, dove si spiega che il veicolo sarà disponibile dal 2025. Le emissioni di CO2 saranno ridotte del 75 per cento rispetto alla media delle auto elettriche vendute in Europa nel 2023 e i consumi saranno di 10 kilowattora ogni 100 chilometri. "Legenda è un veicolo concepito per un uso urbano senza compromessi", riferisce Renault nella nota. (Frp)