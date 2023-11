Business news: Spagna, per Tecnicas Reunidas utile di 47,2 milioni di euro nei primi nove mesi anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell'anno l'azienda di infrastrutture spagnola Tecnicas Reunidas ha registrato un utile di 41,2 milioni di euro, rispetto ad una perdita di 47,2 milioni di euro dello stesso periodo del 2022. Il fatturato totale ha raggiunto i 3,2 miliardi di euro, il 15 per cento in più rispetto allo scorso anno. La posizione di cassa netta di Tecnicas Reunidas alla fine del periodo si è attestata a 234 milioni di euro, rispetto ai 104 milioni di euro di fine settembre 2022. La società ha aggiornato i suoi obiettivi per il 2023 e prevede di superare alla fine dell'anno 4 miliardi di euro di fatturato. (Spm)