Sciopero: Valditara, adesione per 6,5 per cento dipendenti scuola

- Massimo rispetto per chi ha deciso di scioperare, però anche qualche doverosa puntualizzazione: secondo i dati ufficiali alle ore 19, con quasi il 60 per cento degli istituti rilevati, è una percentuale molto bassa, il 6,5 per cento, che è in assoluto una delle più basse dal 2014 in avanti. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ospite a “Stasera Italia” su Retequattro, in riferimento ai dipendenti della scuola coinvolti nello sciopero di oggi. (Rin)