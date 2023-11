Sudan: l'algerino Lamamra nominato inviato personale del segretario generale delle Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha nominato l'ex ministro degli Esteri algerino Ramtane Lamamra, 71 anni, come suo inviato personale in Sudan, in seguito alla decisione del governo sudanese di porre fine alla missione politica Onu nel Paese (Unitamas). Un portavoce dell'Onu ha dichiarato che il diplomatico algerino non sarà basato in Sudan, assicurando che le Nazioni Unite continueranno a collaborare strettamente con tutte le parti, comprese le autorità sudanesi e i membri del Consiglio di sicurezza, per chiarire i prossimi passi da intraprendere. A seguito di una richiesta del governo di Khartum, l'Onu ha ricevuto una lettera che annunciava l'immediata fine della Missione integrata delle Nazioni Unite di assistenza alla transizione in Sudan. Il portavoce ha inoltre sottolineato l'impegno costruttivo del governo sudanese a collaborare con il Consiglio di Sicurezza e il segretariato delle Nazioni Unite su una nuova formula concordata. L'inglese Ian Martin dovrebbe guidare il processo di revisione strategica della missione Unitamas per fornire al Consiglio di Sicurezza le opzioni per adattare meglio la missione al contesto attuale, caratterizzata da un conflitto tra coalizioni politiche e militari rivali. La missione politica speciale delle Nazioni Unite è stata istituita nel giugno 2020 secondo la risoluzione 2524 del Consiglio di Sicurezza, e il suo mandato dovrebbe scadere il prossimo mese di dicembre.(Ala)