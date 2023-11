Usa: OpenAI, l’amministratore delegato Sam Altman è stato licenziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, è stato licenziato. Lo ha annunciato il consiglio di amministrazione in una breve nota, spiegando che la decisione è stata presa perché Altman “non è stato trasparente nelle sue interlocuzioni con il Cda”. Altman è tra i fondatori di OpenAI, che ha sviluppato il chatbot ChatGpt basato sull’intelligenza artificiale. La società ha annunciato che per il momento sarà sostituito ad interim dalla chief technology officer Mira Murati, con effetto immediato. (Was)