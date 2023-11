Medio Oriente: portavoce Brigate Qassam, a Gaza combattimenti “strada per strada”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Brigate Qassam, l’ala armata del movimento islamista palestinese Hamas, hanno rivendicato la distruzione di decine di veicoli militari israeliani negli ultimi quattro giorni. Secondo il portavoce Abu Obaida, citato dall’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera”, i combattenti delle Brigate Qassam hanno distrutto un condominio a Beit Hanoon, nel nord-est della Striscia di Gaza, dove erano di stanza le forze speciali israeliane, uccidendo i militari che erano all’interno. L'esercito israeliano non ha ancora commentato pubblicamente il presunto attacco o le eventuali vittime. Abu Obaida ha aggiunto che i combattenti di Hamas sono sul posto “inseguendo le forze nemiche e i loro veicoli di strada in strada”. Il portavoce ha descritto l’incursione israeliana nell’ospedale Al Shifa come un “crimine di guerra” e ha anche respinto le accuse israeliane secondo cui Hamas opera negli ospedali di Gaza, definendole “menzogne infondate”. (Res)