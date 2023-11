Israele: aggiornato a 384 morti bilancio vittime festival del 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'indagine compiuta dalla polizia israeliana sulla strage al festival di musica trance Supernova Sukkot Gathering compiuta il 7 ottobre dal movimento islamista palestinese Hamas ha aggiornato a 364 il bilancio delle vittime, inclusi 17 agenti di polizia. Lo riferiscono stasera diversi media israeliani, tra cui il quotidiano israeliano “Haaretz” e l’emittente “Channel 12”. In precedenza, il numero delle persone uccise era di 270. Secondo quanto riferito, all'evento erano presenti circa 4.000 persone: 40 persone sono state rapite dai militanti palestinesi e portate nella Striscia di Gaza. Dall'inchiesta è emerso che i terroristi non sapevano in anticipo della festa, contrariamente a quanto riportato in precedenza e a quanto ampiamente creduto, riferisce “Channel 12”. La polizia è giunta a questa conclusione in parte sulla base degli interrogatori dei militanti catturati, in parte perché non sono state trovate mappe con le indicazioni dell’evento sui corpi dei miliziani uccisi; nei casi di altri massacri del 7 ottobre, i terroristi portavano con loro mappe che specificavano i loro obiettivi. Il servizio televisivo afferma che i miliziani si sono accorti che stava accadendo un evento importante nell’area di Re’im solo dopo che la polizia ha iniziato a disperdere i partecipanti al festival durante l’invasione di Hamas. La strage al festival musicale nel deserto del Negev, alla quale hanno partecipato molti giovani, è stato uno degli episodi più sanguinosi e cruenti dell'attacco a sorpresa del gruppo islamista contro Israele.(Res)