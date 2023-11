Usa-Messico: Biden vede Obrador, impegno alla lotta al fentanyl e sulla crisi dei migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato oggi l’omologo messicano, Andres Manuel Lopez Obrador, a San Francisco, a margine del summit della Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico (Apec). Le parti, riferisce una nota, hanno ribadito la partnership strategica bilaterale nei campi della sicurezza, dell’economia, del clima e della gestione dei flussi migratori. Entrambi hanno riconosciuto gli “effetti devastanti” della crisi legata al traffico di fentanyl, e Obrador si è impegnato ad affrontare questa sfida in maniera concreta sul piano domestico, bilaterale e internazionale. Su questo punto, i due leader hanno discusso un rafforzamento della cooperazione tra le rispettive forze dell’ordine in contrasto al traffico di esseri umani, sostanze stupefacenti ed armi. (segue) (Was)