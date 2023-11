Business news: Spagna, per Acs utile di 576 milioni di euro nei primi nove mesi anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di infrastrutture spagnolo Acs ha ottenuto un utile di 576 milioni di euro nei primi nove mesi dell'anno, il 19,9 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Questa crescita è dovuta alle buone performance operative e finanziarie del settore costruzioni, in cui spicca l'attività di Hochtief in Nord America, e del settore Concessioni, in cui il contributo di Abertis ha raggiunto i 153 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", il margine operativo lordo (Ebitda) si è attestato a 1,4 miliardi di euro, con un aumento del 12,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Il gruppo presieduto da Florentino Perez ha registrato fino a settembre un fatturato di 26,3 miliardi di euro con un incremento del 7,6 per cento in comparazione ai primi nove mesi del 2022. Il portafoglio lavori di Acs ammonta a 72,3 miliardi di euro a settembre 2023, il 94 per cento del quale internazionale. (Spm)