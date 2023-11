Business news: Msc Crociere ordina due navi con propulsione a gas naturale da Chantiers de l'Atlantique

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'armatore italo-svizzero Msc Crociere ha commissionato a Chantiers de l'Atlantique due navi da crociera dotate di una propulsione a gas naturale. È quanto si legge in un comunicato. L'operazione ha un valore di 4 miliardi di euro. L'ordine è stato effettuato "in un momento difficile per la costruzione navale europea", ha affermato il direttore generale generale di Chantiers de l'Atlantique, Laurent Castaing. "Le due navi, attualmente chiamate "World Class 3 e 4, fanno parte di un accordo globale che comprende un'opzione per una quinta nave", si legge nella nota diffusa da Msc Crociere. (Frp)